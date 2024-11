De Pascale si prende l'Emilia-Romagna, su alluvione ora "cambio di passo"

Leggi su Ildenaro.it

Bologna, 18 nov. (askanews) – “C’è stata tanta speculazione in questa campagna elettorale, una grande Opa sullegata al voto delle vittime dell’. Ora è il momento di concentrarsi sugli indennizzi e sulle opere per mettere in sicurezza gli alluvionati”. Niente spumante e balletti sul palco, Michele defesteggia l’elezione a presidente della Regione Emilia-, con una raccomandata espresso all’indirizzo della premier Giorgia Meloni: “Serve un patto repubblicano per fare undi”. L’ormai ex sindaco di Ravenna ed ex presidente dell’Unione delle Province mette da parte per un attimo la calma e i toni pacati dimostrati durante tutta la campagna elettorale, durante la quale non c’è mai stato un battibecco con la sua sfidante Elena Ugolini, la civica sostenuta da tutti i partiti di centrodestra.