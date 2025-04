Ilfoglio.it - Tutti cascano nella trappola di Valeria in Un posto al sole

aggiunge tasselli al suo piano criminogeno che ha messo a rischio la salute di tanti bambini, istigando le mamme a denunciare Manuela e inasprendo l’accaduto agli occhi di Nico, esua, mettendo al muro la gemella che viene travolta da insulti, minacce e senso di colpa. Anche se Nico continua a crederesua buona fede, che vacilla di fronte all’accaduto. Solo il piccolo Camillo però capisce tutto. E va da Gimmi per spiegargli il suo sospetto: Mina ha organizzato un vero sabotaggio per avvelenarli. Ora ai due bambini tocca scoprire il perchè. Nel frattempo Micaela per evitare ile tentativo di Ferri di sostituire Michele, si reca da lui in ospedale con grande idea. Nunzio invece non ne può più della sua convivenza con Samuele, ma Rossella sembra aver perso del tutto interesse nel cercare una casa insieme.