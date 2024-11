Calciomercato.it - Dalla retrocessione alla Juventus: così Thiago Motta trova il nuovo bomber

Leggi su Calciomercato.it

La società bianconera cerca sempre un attaccante per alternarsi a Vlahovic: può arrivare dal club retrocessoDue difensori per la: l’infortunio di Cabal, dopo quello di Bremer, cambia le strategie di Giuntoli per il mercato di gennaio. Se prima serviva soltanto un centrale, ora c’è la necessità di prendere due rinforzi per la retroguardia e quindi l’attaccante diventa un di più che soltanto in caso di occasione può diventare realtà.il(LaPresse) – Calciomercato.itEppure Vlahovic non può certo pensare di giocare sempre e comunque fino al termine della stagione, con Milik che potrebbe tornare tra dicembre e gennaio ma avrà bisogno di tempo per rire la condizione. Ecco perché Giuntoli vorrebbe riuscire ad individuare un calciatore per il reparto offensivo, un profilo che possa dare riposo a Vlahovic, ma allo stesso tempo giocare con lui quando c’è la necessità.