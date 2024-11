Quotidiano.net - Cremlino, 'risposte appropriate ai missili contro di noi'

La decisione degli Usa di consentire all'Ucraina di colpire il territorio russo con iAtacms avrà "" da parte di Mosca. Lo ha detto alla Tass il portavoce del, Dmitry Peskov. Il portavoce ha ricordato quanto detto lo scorso settembre dal presidente Vladimir Putin, secondo il quale un tale utilizzo deiforniti da Paesi occidentali significherà che "i Paesi Nato sono in guerra con la Russia". "La posizione della Russia - ha ricordato Peskov - è stata esposta chiaramente da Putin. Tale posizione è ben compresa dall'Occidente e dai Paesi che forniscono questi armamenti". "Vedremo - ha aggiunto il portavoce - se sceglieranno di fare questo passo avventato e potenzialmente pericoloso, provocando un'ulteriore escalation delle tensioni nel conflitto. Comunque è certo che tali azioni non resteranno senza una risposta appropriata, come Putin ha detto chiaramente".