Oasport.it - Calcio femminile, le migliori italiane della decima giornata di Serie A: certezza Girelli, sorpresa Mella

Leggi su Oasport.it

Cambiano leggermente le carte in tavola nelaA 2024-2025 di. In occasioneinfatti le prime due formazioniclasse, la Juventus e la Fiorentina, hanno arrestato la loro corsa, venendo fermate con un pareggio rispettivamente da Napoli e Sassuolo. Ad approfittarne sono state quindi Inter e Roma, uscite vittoriose dalle sfide contro Sampdoria e Lazio, rosicchiando punti importanti verso il vertice. Ma quali sono state le giocatrici a distinguersi maggiormente nello scorso weekend?: LEGIOCATRICIDIASARA(SASSUOLO) – Che bella storia quellagiocatrice del Sassuolo, brava a farsi trovare pronta malgrado il suo ingresso in campo all’ultimo secondo dopo un problema fisico avuto dalla titolare Fischer.