Calciomercato.it - Allarme Juventus, Vlahovic ko in Nazionale: il gesto che preoccupa Thiago Motta

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante bianconero si è infortunato durante Serbia-Danimarca ed è stato sostituito: le ultime sulle sue condizioniPer laora èrosso: Dusanè uscito anzitempo durante Serbia-Danimarca per un problema fisico.ko in: ilche(LaPresse) – Calciomercato.itUn apparente infortunio muscolare per l’attaccante bianconero che, soccorso dai sanitari, mentre uscita dal terreno di gioco ha fatto ildi aver sentito tirare. Grande apprensione ovviamente da parte diche è già in grande emergenza in difesa per i lunghi stop di Bremer e Cabal e non ha nessuna alternativa di ruolo per.Il numero 9 dellasi è fatto male nei minuti conclusivi della sfida valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Nations League.