Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, Erika frega tutti: Dottore e pubblico demoliti, una scelta pazzesca

Come ogni sera arriva il momento dei pacchi, ovvero di, il game-show campionissimo in termini di ascolti, una mania tutta italiana, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. E nella puntata di lunedì 18 novembre gran parte delè stata conquistata dall'energia e dalla determinazione di, in rappresentanza della Calabria, che ha saputo trasformare la puntata in un mix di emozioni, risate e momenti di suspense., una giovane farmacista con il sogno di specializzarsi in farmacia ospedaliera, ha aperto la sua partita con il pacco numero nove. Ad accompagnarla nell'avventura dei pacchi la madre Tiziana. A colpire anche la storia personale di, la cui cifra distintiva sono determinazione e ambizione. Fin dalle prime mosse,si è dimostrata attenta nelle sue scelte, riuscendo a preservare i premi più alti e mantenendo vivo l'interesse per il suo percorso.