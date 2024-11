Piperspettacoloitaliano.it - Vita da Carlo 4 si farà la quarta stagione, quando esce: Carlo Verdone annuncia il ritorno al cinema

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

torna al, ma ladidaè già in produzioneAnche la nuovadella serie comedy diha regalato più di un sorriso. Questo terzo capitolo si è incentrato sul personaggio dia cui viene offerto il ruolo di direttore artistico per il Festival di Sanremo. La serie fonde l’umorismo con eventi dellareale e personaggi della biografia dell’artista romano, che si è buttato con piacere, per la prima volta nella sua carriera nel mondo delle serie tv. Al termine degli episodi, già ci chiediamo seda4 siha già dato una risposta sullada4 sie sarà l’ultimada4 ci sarà e rappresenterà lafinale del ciclo dinella sua personalissima fiction italiana.