Monza-Verona oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Tutto pronto per, partita valevole per l’ottava giornata di andata del campionato didi. I brianzoli di Massimo Eccheli, penultimi in classifica, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per tornare al successo dopo la sconfitta rimediata a Padova e risalire. Dall’altra parte della rete ci sono gli scaligeri di Rado Stoytchev, quinti in classifica e anch’essi a caccia di riscatto dopo i ko contro Modena e Trento. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 17 novembre all’Opiquad Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Mint Veroe Ranadella massima serie del campionato italiano di: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA: FORMULA E REGOLAMENTO, STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATEE TV – La partitadel campionato didisarà visibile in esclusiva insuballworld.