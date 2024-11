L’Italia U18 batte la Svizzera U18 decide Di Nunzio

Leggi su Sportface.it

Under 181-0 in amichevole i pari categoria della. Gli azzurrini bissano il successo di tre giorni fa sempre contro gli elvetici e chiudono un’ottima settimana di lavoro. Il match winner è del centrocampista della Roma Alessandro Di. Queste le parole del commissario tecnico Daniele Franceschini: “Abbiamo lavorato molto bene negli ultimi giorni. Oggi la partita è stata più equilibrata rispetto a tre giorni fa. I ragazzi si sono comportati molto bene e siamo felici per le due vittorie arrivate”.U18laU18,DiSportFace.