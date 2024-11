Secoloditalia.it - La cronaca nera e il degrado della gioventù: la necessità di riscoprirsi comunità per dare una risposta

Leggi su Secoloditalia.it

Leggiamo e sentiamo di fatti diper mano di giovani, giovanissimi, ragazzi e poco più che bambini; e con uso di armi atte a ledere, e non raramente uccidere. In alcuni casi, si tratta di affiliazione a criminalità organizzata; ma, intuitivamente, sembra più probabile, direi evidente, una degezione anche rispetto alle orrende, però precise e gerarchiche regole delle strutturate cosche. Un ragazzino che va in giro armato di coltello, o di pistola, e ne fa uso in modo folle ed estemporaneo, non è un sicario che obbedisca a qualche ordine criminale eppure ragionato: è un giovane allo sbando.Allo sbando dalle famiglie, a loro volta degradate, e che campano male in quartieri dormitorio. E qui pare di leggere un bel temino in classe copiato, da sociologiadomenica; e che non funziona, giacché giovani criminali e assassini ci sono in tutte le classe sociali, e nella famigliole del Mulino Bianco.