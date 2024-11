Movieplayer.it - Eden: il survival thriller di Ron Howard non ha ancora un distributore negli Stati Uniti

Ronnon riesce a trovare unper il suo prossimo film, che vanta un cast stellare composto da Jude Law, Sydney Sweeney e Ana de Armas. Sono tempi precari a Hollywood. È diventata un'industria così avversa al rischio che nemmeno il Ronriesce a trovare una distribuzione per il suo ultimo film,è stato presentato in anteprima mondiale al TIFF a settembre ed è stato accolto da recensioni contrastanti. Il cast comprende alcuni nomi di spicco come Sydney Sweeney, Ana de Armas, Jude Law e Vanessa Kirby. Finora nessunha osato approcciarsi a, che arriva solo due anni dopo che Amazon/MGM ha scaricato il ben accolto Tredici vite diper lo streaming., che ha entusiasmato i votanti agli Oscar .