Inter-news.it - Barella capitano in Italia-Francia! Gran riconoscimento per l’interista

Ildella Nazionale azzurra insarà Nicolò. Luciano Spalletti ha deciso di affidare a lui la fascia, al posto di Gianluigi Donnarumma.deper. Il vice-dell’Inter infatti sarà questa ildella Nazionale azzurra per, match che si disputerà tra poco allo stadio San Siro di Milano. Il centrocampista sardo, che si muoverà nuovamente sulla trequarti come contro il Belgio, sfrutta l’assenza di Donnarumma. Infatti, il portiere del PSG non sarà della partita per un problema intestinale, tant’è che al suo posto come portiere ci sarà Guglielmo Vicario. Serata speciale dunque per, che giocherà nel suo stadio, un straordinario comee per di più con la fascia dial braccio.