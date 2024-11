Ilrestodelcarlino.it - Alle urne quasi 56mila cittadini. Si sceglie il successore di Bonaccini. Quattro i candidati in lizza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Oltre 55mila gli imolesi chiamati al voto oggi e domani per eleggere il presidente della Regione e i componenti dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. In città gli elettori sono complessivamente 55.837, di cui 28.794 donne e 27.043 uomini. Sessantadue le sezioni elettorali, di cui una all’ospedale Santa Maria della Scaletta. I seggi resteranno aperti oggi d23 e domani d15: immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio. I. Nell’ordine di come compaiono sulla scheda elettorale (di colore verde) e sui manifesti, ialla carica di presidente della Giunta regionale sono: Michele de Pascale, nato a Cesena il 20 gennaio 1985; Elena Ugolini nata a Rimini il 9 giugno del 1959; Luca Teodori nato a Baden (Svizzera) il 10 novembre 1968; Federico Serra nato a Trento il 18 maggio del 1991.