Gaeta.it - Violenza durante le proteste studentesche a Torino: feriti tra le forze dell’ordine e reazioni politiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Le recenti manifestazioniin Italia hanno registrato un’impressionante escalation di, dando origine a eventi preoccupanti quanto inaspettati. Nella città di, le tensioni hanno portato a scontri violenti tra manifestanti e, culminando in un grave episodio che ha richiesto l’intervento ospedaliero per diversi agenti di polizia. Le autorità e i leader politici hanno subito reagito, esprimendo condanna per i fatti e solidarietà agli operatori colpiti.Scontri atra lele manifestazioni che hanno avuto luogo nel centro di, sono stati segnalati scontri violenti, con almeno 19 poliziotti trasportati in ospedale a seguito di intossicazione da cloro. Gli agenti sono stati colpiti dopo il lancio di un ordigno artigianale, generando un clima di paura e allerta nella città.