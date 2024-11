Quotidiano.net - Una crociera di 4 anni per sfuggire a Trump: ecco quanto costa. Sconto per i ‘Midterm’

Roma, 16 novembre 2024 – Unadi quattroper visitare 425 porti in 140 Paesi e toccare tutti e sette i continenti: è la proposta “Skip Forward” dalla compagnia di crociere Villa Vie Residences, che si rivolge ai cittadini americani scontenti della vittoria di(e con un più che discreto patrimonio) di vivere lontano dagli States durante tutta la sua amministrazione. Con la proposta “Skip Forward” (traducibile con “saltare avanti”, “skippare”), i passeggeri potranno partire nei prossimi mesi e tornare a terra dopo la fine del mandato del tycoon. Per partecipare al viaggio, bisogna essere disposti a spendere 255.999 dollari per una stanza singola e 319.998 dollari per una doppia. Un portavoce di Villa Vie ha dichiarato a Business Insider che la“offre l’opportunità peral caos quotidiano, alla politica ed alla monotonia della vita cittadina”.