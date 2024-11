Sport.quotidiano.net - Pagelle. Cannavò inarrestabile, Di Paola vero leader

Leggi su Sport.quotidiano.net

Vukovic 6: risponde sempre presente nelle varie occasioni in cui è chiamato in causa. Non può nulla sul rigore Bove 6: partita gestita con personalità. Prova a gestire lui le ripartenze dal basso non rischiando nulla in difesa (dall’ 11’ Ceccacci 6: affidabile) Tonucci 6,5: esuberante. Intrepido nell’ andare a contrasto, spesso riesce ad anticipare l’ avversario Palomba 6: sicurezza. Determinato e preciso negli interventi difensivi Peixoto 6: fornisce un discreto contribuito in entrambe le fasi. Insidioso nei cross,preciso dietro (dal 1° s.t Tavernaro 6,5: dopo aver vinto un contrasto sulla mediana innescacon una gran palla in profondità per il gol del vantaggio ) Paganini 6,5: garanzia. Ogni sua scelta risulta corretta. A centimetri dal gol del vantaggio con un incornata ad inizio ripresa Di7: costante spina nel fianco per la difesa bianconera.