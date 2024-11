Thesocialpost.it - Operaio si ferisce gravemente in cantiere, abbandonato davanti ad un distributore di benzina

Un uomo di 53 anni,di nazionalità egiziana, è rimastoferito riportando traumi multipli dopo una caduta da un’altezza di circa tre metri, probabilmente avvenuta in un. L’incidente, però, ha assunto contorni insoliti: invece di essere soccorso immediatamente e trasportato in ospedale, l’è statonei pressi di undi. L’episodio si è verificato due sere fa nella località turistica di Grado (Gorizia).Leggi anche: Roma, Noemi Mandarino studiava alla Luiss ed è morta nell’incidente su via Tiburtina: la corsa, l’amica al volante e il gesto incoscienteSecondo quanto riportato, l’uomo, residente a Milano e regolarmente presente in Italia, si sarebbe rivolto direttamente alio chiedendo aiuto. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trovato cosciente ma in preda a forti dolori.