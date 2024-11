Olanda-Ungheria interrotta | emergenza medica nei pressi della panchina

Leggi su Sportface.it

La partita di Nations League traè statadopo pochi minuti. Alla Johan Cruijff Arena è calato un silenzio spettrale, dopo la richiesta di un urgente intervento medico per una persona che si trovava nei. Un paravento bianco come copertura è stato posto a protezioneprivacy dell’uomo. Le squadre sono ancora in campo e osservano la scena con preoccupazione.AGGIORNAMENTI21:06 – Il gioco riprende con l’arbitro al Var. Assegnato un penalty all’. Ma la cosa più importante ora riguarda le condizionipersona soccorsa: la ripresa del gioco potrebbe essere un segnale incoraggiante21:05 – Un applauso delle squadre e del pubblico accompagna la rimozione del paravento. Un segnale incoraggiante, ma le squadre rimangono fermeneiSportFace.