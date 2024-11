Ilgiorno.it - Nuovi alberi sulle strade. Arrivano i mini boulevard

Si arricchisce la flora della città. Da gennaio a marzo saranno piantati 446in 9cittadine, un altro tassello del Progetto di sostenibilità ambientale più generale che prevede tra le 500 e 600 nuove piantumazioni (almeno) ogni anno. Il valore dell’operazione è di 300.000 euro, di cui 100.000 finanziati da Camera di Commercio Milano, Monza Brianza e Lodi. Grazie a questo lotto saranno 1.500 ipiantati nelle vie di Monza, a recupero delle 2.000 cadute registrate durante i nubifragi del luglio 2023. In questo momento sono oltre 22mila glipresenti nel territorio cittadino (Parco escluso). Le nuove piantumazioni interesseranno vie da est a ovest della città. In particolare verrà integrato con 90 querce il filare di viale Stucchi e verrà realizzato un filare di 150di Gledizia in via Adda.