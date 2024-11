Dailymilan.it - Milan, Roberto Martinez: Rafa Leao? Uno dei migliori al mondo. Le parole

Leggi su Dailymilan.it

Il CT del Portogalloelogiaeldopo la partita contro la Polonia: ledel mister sul giocatore delFinalmenteel, finalmente il portoghese che stavolta riesce a brillare anche con la sua Nazionale. Dopo la super partita svolta al Bernabeu contro il Real Madrid,non si è più fermato, continuando a illuminare, con anche la doppietta straordinaria siglata contro il Cagliari.L’esterno ex Lille ha aperto le marcature della sfida del suo Portogallo contro la Polonia in Nations League. Un goal fantastico che ad inizio secondo tempo ha dato il via alle danze del 5-1 finale.Non attende a complimentarsi il suo CT, definendolo uno deigiocatori alnella ricerca e sfruttamento degli spazi, nonchè negli uno contro uno.