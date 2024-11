Ilgiorno.it - L’incubo della casa abbandonata. Rifiuti gettati dalle finestre e topi. I vicini: "Situazione insostenibile"

Il fatiscente edificio di via Dante a Cerro Maggiore continua a rappresentare una ferita aperta per la cittadina. Nonostante lo sgombero avvenuto nel 2022 sotto l’amministrazione del sindaco Nuccia Berra, il problema del decoro pubblico persiste. I residenti del condominio adiacente segnalano intrusioni nonostante i blocchi di cemento all’ingresso. Le conseguenze? Un aumento deinel cortile,dagli intrusi, e un’invasione dinelle zone circostanti. "Un problema come quello non può essere risolto in due anni – spiega l’assessore Alessandro Provini – inoltre stiamo parlando di proprietà privata e il comune non può sistemare le situazioni private con i soldi pubblici, altrimenti, esagerando, altri condomini potrebbero fare lo stesso pensando che può sempre intervenire il pubblico".