Gaeta.it - Impegno e sostegno per i tutori volontari dei minori: la guida del tribunale delle Marche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ilper i minorennisi è fatto portavoce di unconcreto per iche si prendono cura dei minorennni non accompagnati. Quest’anno, nella suggestiva cornice del palazzo dei Priori di Fermo, il presidente Sergio Cutrona ha inaugurato il corso 2024, rivolto a chi desidera intraprendere questo importante percorso diato. Il corso, promosso dall’ufficio del garante per l’infanzia e l’adolescenza, rappresenta un punto di riferimento per chi intende dare una mano ai giovani provenienti da contesti molto difficili.Il ruolo cruciale deiricoprono un ruolo fondamentale nella vita di molti adolescenti che arrivano in Italia da paesi in difficoltà, in particolare dall’Africa. Ogni anno, migliaia di ragazzi sbarcano sulle coste italiane, sperando di trovare una nuova casa e una possibilità di futuro.