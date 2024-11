Il presidente dell’Associazione Palestinesi d’Italia accusato di istigazione all’odio | foglio di via da Milano

Leggi su Open.online

IlMohammad Hannoun ha ricevuto undi via da, con divieto di ritorno, per l’accusa die alla violenza. Si tratta di un provvedimento che la questura ha notificato dopo alcune sue dichiarazioni rese durante una manifestazione in solidarietà alla Palestina, avvenuta sabato scorso a. L’accusa è di aver espresso pubblicamente il suo plauso per le aggressioni ai tifosi israeliani di Amsterdam. «Ho detto che hanno fatto bene a picchiare i tifosi israeliani perché urlavano morte agli arabi e ai musulmani inneggiando all’esercito criminale israeliano e ai crimini contro i gazawi. Hanno anche picchiato cittadini arabi di Amsterdam e strappato bandiereda case private, se la sono cercata», ha dichiarato Hannoun.