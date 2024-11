Sport.quotidiano.net - I rossoblù al Polisportivo. Tutti disponibili. Spagna spera di essere titolare

a disposizione e abbondanza di scelte in attacco in vista del match contro il Chieti. È la novità positiva in casa Civitanovese guardando alla gara di domani, quando alarriveranno i neroverdi di Giovanni Ignoffo (14.30). Ieri la rosa si è allenata sul sintetico dell’antistado Ciccarelli ehanno preso parte alla seduta. Tornate in gruppo le alternative difensive Rossetti e Abbenante da un paio di giorni, ieri è stato il turno dell’attaccante Ramiro Brunet che ha svolto la partitella con i compagni. Soprattutto, contro gli abruzzesi, sarà a disposizione bomber Stefanoche ha finito di scontare la maxisqualifica di 7 giornate. L’attaccante, classe 1991, ambisce ad una maglia daper lanciare l’offensiva alla compagine teatina. In avanti, però, le soluzioni sono diverse: Padovani è reduce da gol e dalla bella prova di Teramo, Bevilacqua è pronto per altri 90 minuti da protagonista, quindi Edoardo Tassi, fresco di tesseramento, è motivato ad iniziare alla grande la nuova avventura.