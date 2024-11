Castellammare di Stabia | branco di genitori aggredisce insegnante di sostegno

Leggi su Dayitalianews.com

“È un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loroe il corpo insegnanti”. E’ quel che afferma Luigi Vicinanza, sindaco didi, in provincia di Napoli.E’ la reazione dopo l’aggressione subita da unadida circa trentache hanno fatto irruzione nella scuola.Anche idella docente, che si trovavano sul posto al momento dell’aggressione, hanno subito la violenza del. Il padre, nel cercare di difendere la figlia si è fratturato il polso, mentre l’ha riportato un trauma cranico.E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per salvare da conseguenze ancor più gravi la donna e i suoi