Brunello vs tutti | la Docg toscana si aggiudica la leadership del mercato di lusso in Usa

In un anno nero per ildel vino italiano, ildi Montalcino si conferma come unicum. I dati del consorzio dellaparlano chiaro. Nei primi nove mesi del 2024, ildel vino negli States ha visto un calo generalizzato: -8% a volume e -7% a valore. Eppure, in questo contesto, ilvinicolo Toscano in Usa - ma in particolar modo il- resiste, registrando un sorprendente +5 per cento a volume e +1 per cento a valore. Numeri che si fanno ancora più significativi se confrontati con la performance dei vini rossi fermi, con gli italiani in calo del 6 per cento, i francesi dell’8 per cento e i produttori statunitensi addirittura del 9 per cento. In particolare, sulamericano, ilsi posiziona come leader indiscusso nella fascia luxury: una bottiglia su tre di vino italiano venduta oltre i 50 dollari è di Montalcino, con uno share del 32 per cento.