Bonus Natale, ecco chi può averlo. Cosa bisogna fare

Ilda 100 euro netti, erogato direttamente in busta paga insieme alla tredicesima, sarà esteso anche ai lavoratori single con figli a carico. La misura, inizialmente limitata a una platea più ristretta, è stata ampliata includendo le famiglie monogenitoriali grazie a una modifica del decreto omnibus, portando il numero totale dei beneficiari a oltre 4,6 milioni di lavoratori sia nel settore pubblico che nel privato.Leggi anche: Stangata multe auto: quanto ci costerà un divieto di sosta nei prossimi mesiUn ampliamento importante Secondo quanto dichiarato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, questa decisione rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie in un periodo dell’anno tradizionalmente gravoso dal punto di vista economico. Leo ha sottolineato come l’intervento abbia un duplice scopo: offrire un sostegno tangibile ai contribuenti e stimolare i consumi natalizi, favorendo così l’economia nazionale.