Oasport.it - BJK Cup, Martina Trevisan può tornare utile per la semifinale? C’é anche l’opzione Bronzetti

Leggi su Oasport.it

L’Italia di Tathiana Garbin è in. Con un po’ di sofferenza di troppo, ma le azzurre sono riuscite a superare il primo scoglio e ora è in attesa di una tra Polonia e Repubblica Ceca, che si stanno sfidando proprio in questi minuti. Ma il capitano della selezione ha un po’ di ragionamenti da dover fare.Dovuti alla controprestazione di Elisabetta Cocciaretto, per classifica la numero 2 dell’Italia ma che, dopo un buon primo set, ha abbassato parecchio il livello contro Ena Shibahara, giocatrice sicuramente alla portata, venendo sconfitta con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Un ko che poteva costare caro, con Jasmine Paolini costretta agli straordinari sia in singolare che in doppio.Per la tennista marchigiana la seconda parte del 2024 non ha regalato parecchie gioie,a causa della polmonite che l’ha colta poco prima di Wimbledon.