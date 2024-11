Ilrestodelcarlino.it - Alla Sammaurese arrivano i rinforzi. Riecco Bonandi, preso pure Ferrani

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Visto che la quota salvezza di solito si posiziona attorno ai 40 punti, la, per raggiungere l’obiettivo deve cambiare passo in modo rapido e deciso. Dopo undici giornate, i giallorossi hanno conquistato appena 4 punti. Dopo la sconfitta interna subita ad opera del Corticella, la società ha deciso di esonerare Mirko Taccola per riaffidare la panchina a Stefano Protti, ma non può bastare e adessole prime mosse che hanno lo scopo di rafforzare la squadra che già da domani sul campo dell’Imolese deve cercare a tutti i costi la prima vittoria di questa stagione. Il primo innesto risponde al nome di Manuel, difensore centrale, nato a Rimini a giugno del 1987, alto 1,86, che vanta molti campionati disputati anche fra i professionisti.il suo esordio in serie D lo fece a 19 anni con la maglia rosanero del Verucchio, poi tre anni al Bellaria che allora militava in serie C, poi la sua lunga carriera si è snodata lungo le strade della serie C che lo hanno portato a Teramo, Alessandria, Fano, Rimini fra le altre, l’ultima maglia indossata è stata quella dell’Avezzano.