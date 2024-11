Ilnapolista.it - A Libero non piace la telecronaca adaniana di Adani: la definisce tele-decadenza

Leggi su Ilnapolista.it

Claudio Savelli sucritica ladi Lelein occasione di Belgio-Italia, partita di Nations League vinta 1-0 dagli Azzurri. Savelli parla di “urla & ego”, di “”. Legittimo, per certi versi anche condivisibile, certo è strano che a dare lezioni di stile sia il quotidiano che fu di Vittorio Feltri.Leggi:: «Conte guida con il joystick e il Napoli ha voglia di farsi guidare da lui»a volte è così entusiasta che dimentica di essere in cronacaSavelli titola: “Urla & ego:simbolo della“; poi continua:Lele porta nel mondo asettico dellecronache Rai nel calcio la sua passione pura, e per questo funziona. Però a volte, molto semplicemente, è così entusiasta che dimentica di essere in cronaca. È giusto essere coerenti con sé stessi e non avere sovrastrutture, ma bisogna anche rendersi conto del contesto in cui si opera: in un canale tematizzato per i tifosi si può anche urlare, sull’unico che trasmette la partita al pubblico più generalista in assoluto, essendo quello della Nazionale, ecco, no.