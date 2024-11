Lettera43.it - Usa, New York Times: «Musk ha incontrato l’ambasciatore iraniano all’Onu»

Sempre più poteri, in ambiti diversi, anche in politica estera. Il Newha svelato l’incontro che sarebbe avvenuto tra ElonAmir Saeid Iravani, circostanza confermata dagli stessi rappresentanti del governo di Teheran, che lo hanno definito «positivo», e una «buona notizia». Il colloquio si sarebbe tenuto l’11 novembre in un luogo segreto, l’obiettivo disinnescare le tensioni tra i due Paesi.LEGGI ANCHE: Non solo giudici e migranti: tutte le sparate disull’ItaliaStaff di Trump: «Il presidente è stato eletto per ripristinare la pace»Da Washington non sono arrivate conferme ufficiali dell’incontro, anche se il direttore delle comunicazioni di Trump, Steven Cheung, ha risposto al Newdi non voler «commentare i resoconti di incontri privati, che si siano verificati o meno».