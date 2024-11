Thesocialpost.it - Ucciso con una pistola a salve, fermati 3 ragazzini: «Lo hanno usato come bersaglio per provarla»

fatto fuoco su un essere umano per testare unamodificata». Questo è il modo in cui Singh Nardev, un uomo di 38 anni di origine indiana, avrebbe perso la vita con un proiettile in un casolare abbandonato a Ceglie del Campo la sera del 31 maggio 2024.Un uomo di 38 anniin un edificio fatiscente da colpi di arma da fuoco: «Si tratta di un atto di vendetta». A Bari, su ordine del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale e del Tribunale per i minorenni, sono statitre giovani, di cui uno era minorenne (due di loro non avevano ancora compiuto 18 anni al momento del crimine). Ulteriori tre ragazzi sono attualmente indagati a piede libero per aver aiutato i primi a fuggire dopo l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la vittima sarebbe statadi una vera e propria «spedizione punitiva»,indicato dalle modalità del delitto.