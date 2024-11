Ilfattoquotidiano.it - Treni con 130 minuti di ritardo per un guasto elettrico sulla linea nei pressi di Bergamo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’altra giornata di ritardi per chi viaggia in treno. Nella mattina di venerdì 15 novembre si sono registrati disagi significativi per i passeggeri dellaferroviaria Milano-Venezia. A causa di unallaelettrica neidi Casirate, in provincia di, si sono accumulati ritardi fino a 130. I tecnici sono intervenuti intorno alle 7 per riparare il problema: il traffico ferroviario sta gradualmente riprendendo, dopo aver subito forti rallentamenti fino alle 10.talia ha comunicato che iad alta velocità e gli Eurocity hanno subito tempi di percorrenza prolungati. Tra i casi più gravi, come riporta La Repubblica, il Frecciarossa 9700, partito da Venezia Santa Lucia alle 5:39 e giunto a Milano Centrale alle 10:13 invece che alle 8:12, ha accumulato 122di