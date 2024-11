Davidemaggio.it - The Voice Kids 2024 si allunga, stasera torna Simone Grande

Prosegue il venerdì sera di Rai 1 all’insegna del canto, non più quello imitato di Tale e Quale Show ma quello più genuino e fresco di The. Al via la nuova edizione del talent show guidato da Antonella Clerici.Per la terza stagione consecutiva, Rai 1 propone la versionedi The, dedicata a concorrenti tra i 7 e i 14 anni. Bambini e ragazzini, dunque, alla conquista dei coach Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino, confermati sulle poltrone girevoli.Thedura una puntata in piùSi riparte, come da format, dalle Blind Auditions, le audizioni al buio, che quest’anno si arricchiscono di una puntata (non più tre ma quattro). Come di consueto i coach, di spalle, ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra.