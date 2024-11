Gaeta.it - Sequestro di sigarette e accessori non autorizzati a Curinga: oltre 4 milioni di pezzi ritirati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un intervento significativo è stato condotto dai militari del Comando provinciale di Catanzaro della Guardia di Finanza, in sinergia con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Calabria. L’operazione si è svolta a, nel Lametino, dove è stato identificato un deposito non autorizzato che contenevadi articoli traelettroniche, cartine e filtri, tutti di dubbia provenienza.Le modalità delL’attività diè il risultato di accertamenti investigativi condotti con attenzione dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro. Questi accertamenti hanno permesso di localizzare un deposito utilizzato per la vendita illegale di prodotti destinati al mercato del tabacco. Collaborano attivamente anche il Gruppo di Lamezia Terme delle Fiamme Gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane.