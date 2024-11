Lettera43.it - Scholz chiama Putin: «Ritira le truppe dall’Ucraina»

Olafha chiesto telefonicamente a Vladimirdi porre fine alla guerra in Ucraina,ndo le proprie. Il cancelliere tedesco ha riaperto i canali di comunicazione con il presidente russo. Un portavoce del suo governo ha sottolineato cheha ribadito il sostegno della Germania all’Ucraina per tutto il tempo necessario. Ma il cancelliere ha anche detto adi prepararsi a negoziare per raggiungere una pace giusta e duratura. La telefonata tra i due ha seguito quella tra il leader tedesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che però non ha apprezzato l’apertura di. Anzi l’ha definita un aiuto al «presidente russo a ridurre il suo isolamento e, in ultima analisi, a far proseguire la guerra in Ucraina».Volodymyr Zelensky (Getty Images).manterranno le comunicazioniCiò nonostante, secondo quanto rivelato dall’agenzia russa Tass, che cita una fonte del governo tedesco,hanno convenuto di «mantenere le comunicazioni».