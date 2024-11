Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 15 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,15, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi15? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Torna in studio Roberto Saviano, che commenterà la scia di episodi di violenza giovanile a Napoli degli ultimi giorni. Per la prima volta sarà presente l’attrice Valeria Solarino che ci mostrerà in esclusiva l’intervista che ha realizzato con Amnesty International a Maysoon Majidi, l’attivista curdo/iraniana arrestata con l’accusa di essere una scafista, in attesa di assoluzione con l’udienza del 27