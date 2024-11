Oasport.it - Pallanuoto femminile: domani quattro partite per la quinta giornata di Serie A1, spicca SIS Roma-Rapallo

Sarannoleche si disputerannopomeriggio per quanto riguarda ladellaA1 dial: c’è un posticipo, in programma il 14 dicembre, quello tra SS Lazio eTrieste, con le friulane impegnate nei quarti di finale di Euro Cup.Spazio ovviamente alle prime della classe: L’Ekipe Orizzonte Catania ospita il Bogliasco in un match sulla carta senza patemi, molto più rischioso invece l’impegno della SIS, capolista a punteggio pieno, che ospita ad Ostia il.Andiamo a scoprire il programma con tutti gli incontri.Sabato 16 novembre14:30 Catania (Nesima) L’Ekipe Orizzonte-AGN Energia Bogliasco 195115:00 Catania (Scuderi) Brizz Nuoto-Cosenza18:00 Ostia (Centro Federale) SIS18:00 Padova (Plebiscito) Plebiscito Padova-Vela Nuoto AnconaSabato 14 dicembre18:30, SS Lazio-Trieste