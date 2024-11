Gaeta.it - Nuove cure gratuite in Italia: tutto quello che cambia dal 30 dicembre 2024

A partire dal 30, glini potranno accedere aprestazioni sanitariegrazie ai recenti aggiornamenti ai nomenclatori tariffari delle prestazioni mediche. Dopo anni di dibattiti e rinvii, il Ministero della Salute ha finalmente aperto la strada a un decreto che modifica il sistema dei livelli essenziali di assistenza, garantendo un accesso più uniforme allesuil territorio nazionale. Questo articolo esplora le principali novità riguardanti le prestazioni sanitarie incluse nei nuovi livelli essenziali di assistenza .Unmento atteso da anniDopo quasi otto anni di discussioni, la Conferenza Stato-Regioni ha raggiunto un accordo fondamentale sul decreto che modifica il precedente sistema tariffario. Il nuovo decreto mappa le prestazioni specialistiche disponibili in ambulatorio e quelle legate alle protesi, promettendo di rinfrescare un sistema che ha visto le sue tariffe ferme al 1996 per le prestazioni ambulatoriali e al 1999 per le protesi.