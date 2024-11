Lopinionista.it - Nasce la Comunità Giovanile ‘Spazio Restart’ di Sacrofano: sabato 16 novembre l’open day del progetto

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – L’associazione Ciao Lab Aps, in collaborazione con il Comune di, la Parrocchia die l’associazione Siamo, promuovono il“Spazio Restart”, al fine di creare unasul territorio. Ilsarà realizzato con il contributo della Agenzia Italiana per la Gioventù e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.Uno spazio dedicato ai giovani che, partendo dal loro coinvolgimento diretto e dalla comprensione dei loro bisogni, offra opportunità di crescita attraverso attività interattive e stimolanti: laboratori, workshop, corsi, attività artistiche e culturali. Iniziative progettate per facilitare l’aggregazione, migliorare la consapevolezza delle proprie capacità, promuovere l’espressione creativa e la gestione delle emozioni.