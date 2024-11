MotoGP Bastianiani sul GP Barcellona | Giornata complicata vediamo domani

Leggi su Sportface.it

“È stata una, perché abbiamo provato differenti combinazioni di gomme per capire bene quale andasse meglio. All’anteriore la situazione è più chiara, in quanto mi piacciono sia la media che la dura, mentre dovremo continuare a lavorare sul posterioremattina. Sappiamo che perdiamo del tempo nel terzo settore e dovremo quindi concentrarci su questo, ma nel resto della pista direi che siamo abbastanza a posto. Qui a Montmeló mi trovo meglio con temperature più basse e spero che questo possa giocare a nostro favore.come andrà“. Ha parlato così Enea Bastianini, sesto in mattinata a. Il pilota Ducati ha fatto più fatica a trovare un passo competitivo nel corso del turno di Practice, chiudendo con il decimo crono, che gli ha permesso di conquistare l’accesso diretto alle Q2.