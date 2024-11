Superguidatv.it - Marina Berlusconi, “Cavaliere del Lavoro”: “Lo dedico a mio padre, Silvio Berlusconi”

Nominata “del” dal presidente della Repubblica Italiana,dedica il nuovo riconoscimento di merito al. Il suo è un commosso e commovente ricordo didiventa “del”L’editore di TV Sorrisi & Canzoni, nonché presidente di Mondadori e Fininvest, è stata nominata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del titolo conferito in passato al papà e fondatore del partito Forza Italia in Politica: “del”. La nominee è disciplinata dalla legge 194 del 1986. Tutte le fasi del processo di selezione e nomina al titolo sono coordinate dal Ministro dello Sviluppo economico, che presiede il Consiglio dell’Ordine al “Merito del”.L’onorificenza arriva per lei (che occupa all’attivo 17.