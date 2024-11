Puntomagazine.it - Lo street food a Napoli

La storia dellonapoletano, tra la tradizione il modernoSarebbe sciocco pensare che losia un modo di fare prettamente moderno. Lo dimostrano i ritrovamenti a Pompei di numerosi thermopolia, l’equivalente delle attuali tavole calde o snack bar, dove gli antichi pompeiani si fermavano a “mangiare un boccone” tra un affare ed un altro. Le giare murate all’interno del bancone in pietra con affaccio sulla strada garantivano il mantenimento della pietanza al caldo e gli avventori, se proprio avevano qualche minuto in più, potevano anche accomodarsi in una saletta interna per gustarsi il pasto velocemente ma non troppo.A, questa modalità diventa famosa durante il Settecento, epoca d’oro del Grand Tour, quando viene descritta con dovizia di particolari proprio dai giovani nobili in viaggio alla riscoperta delle antichità classiche.