Oasport.it - LIVE Partizan Belgrado-Milano 81-88, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini ritornano subito al successo! 19 punti di Mirotic protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:40 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!22:38 L’Olimpiatrova il quartostagionale, a fronte di sei ko in dieci giornate fin qui disputate. 19di Nikolae 13 equamente divisi tra Nico Mannion e Zach LeDay, mentre per il17dell’ex Brandon Davies e di Sterling Brown oltre ai 12 di Carlik Jones.Finisce qui: l’Olimpiaespugnabattendo ilper 81-88 e ‘cancella’ la sconfitta di Berlino!81-88 Nikolasegna dalla lunetta: 2/2.81-86 2/2 per Zach LeDay ai liberi: canestri pesantissimi per l’ex, time-out Obradovic con circa 14? rimasti sul cronometro.