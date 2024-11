Dailyshowmagazine.com - Laura Sorbello presenta “Perdersi Dentro”: il singolo che emoziona il pubblico

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Scopri il nuovodi, “”, una canzone toccante che racconta l’esperienza personale di una perdita importante e invita a trovare la forza di andare avanti. Disponibile su tutte le piattaforme digitali, il brano sta scalando le classifiche indipendenti e rock, ricevendo grande apprezzamento dal.“”: il significato del brano“” è un inno alla resilienza, scritto per affrontare il dolore della perdita e trasformarlo in forza. Nato dalla collaborazione tra, Massimo Calfano e il maestro Denaro, il brano combina emozione e tecnica vocale, portando l’artista a superare i propri limiti con vocalizzi impegnativiIl successo nelle classifiche musicali“” si è posizionato al quarto posto nella classifica rock indipendente, superando persino artisti affermati come Loredana Bertè.