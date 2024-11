Gaeta.it - La sindaca di Latina Matilde Celentano incontra i cittadini impegnati nella riqualificazione del Palazzo di Vetro

Facebook WhatsAppTwitter Nel primo pomeriggio di ieri, ladi, ha visitato ildi, un simbolo die impegno civico della comunità. L’incontro ha avuto come obiettivo quello di congratularsi con iche si dedicano alla cura e al miglioramento dello stabile, affrontando il degrado in modo attivo. L’amministrazione comunale, attraverso la Polizia Locale, sta collaborando con i residenti per risolvere le problematiche legate all’area, evidenziando l’importanza del sentimento di comunità.Il significato della visitaLaha scelto di visitare i residenti della scala I del numero civico 236 per esprimere apprezzamento e sostegno agli sforzi della comunità. Durante l’incontro,ha rimarcato come ladi questo spazio rappresenti non solo un impegno individuale, ma una manifestazione collettiva di amore per il proprio quartiere.