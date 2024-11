Gaeta.it - La scienza oltre le nazioni: l’Ictp di Trieste celebra 60 anni di ricerca internazionale

Facebook WhatsAppTwitter Nel mondo dellascientifica, nazionalità e differenze culturali non hanno alcun peso. Mohammed Faraj, fisico delle particelle palestinese, sottolinea come, all’interno della comunità scientifica, il merito e le competenze superino le barriere geografiche. Arrivato in Italia quasi settefa, Faraj lavora attualmente al CERN di Ginevra e all’Istituto di fisica teorica di, che ora festeggia il suo sessantesimoversario. Questo istituto rappresenta un esempio di collaborazione, dove itori si uniscono per un obiettivo comune: contribuire a un futuro migliore per l’umanità. In occasione dellezioni, Faraj ha condiviso il palco con colleghi di diverse nazionalità, dimostrando che laè un linguaggio universale.