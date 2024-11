Sport.quotidiano.net - Judo, Cicchetti è cintura nera. Per il Centro sportivo Village: "un traguardo più che meritato"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nello scorso weekend ilera impegnato in due gare. Gli atleti della categoria Junior e Senior erano in gara a Firenze, accompagnati dal tecnico Lorenzo Gambogi. Erik Sangiorgi nella categoria fino a 81 kg sale sale sul terzo gradino del podio dopo quattro combattimenti di cui tre vinti prima del limite. Nella categoria femminile fino a 57 kg Michelacon una gara magistrale conquista il primo posto, che oltre alla vittoria del torneo le garantisce i punti necessari per conquistare l’ambitaprimo Dan. "Unpiù checonquistato con fatica e forza di volontà", spiega soddisfatta la società locale in una nota. Sempre domenica a Guastalla accompagnati dai tecnici Andrea Guadagnini e Matteo Tufariello erano presenti le categorie Esordienti e Cadetti.