Incidente mortale Fuori strada con l’auto mentre era diretto in campagna Muore 19enne

Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unche si è verificato all’alba di questa mattina, venerdì 15 novembre. Il tragico sinistro è andato in scena sullache conduce da Manduria, paese salentino in provincia di Taranto, a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Nell’episodio ha perso purtroppo la vita, Gregorio Massari, ragazzo di 19 anni, che viaggiava a bordo di una utilitaria, una Fiat Punto rossa, uscitasubito dopo una curva. Non sono ancora chiare le cause e l’esatta dinamica dell’, ma secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe uscito, per poi essere sbalzatodalche si è ribaltata più volte prima di finire la sua drammatica corsa in un vigneto.